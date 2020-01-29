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Spor ittifak holding konyaspor'da antalyaspor mesaisi sürüyor

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyorTolga YANIK / KONYA (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

29.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:12
SPOR İttifak Holding 'da mesaisi sürüyor
Tolga YANIK/ KONYA (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisi süren Ferhat Öztorun ile Ali Karakaya katılmadı.
ROBERT MAK, KONYA'YA GELDİ
İttifak Holding Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Robert Mak, akşam saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi. Tesislerde oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, oyuncu ile imza aşamasına gelindiği belirtildi.
Spor ittifak holding konyaspor'da antalyaspor mesaisi sürüyor

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Kaynak: DHA


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