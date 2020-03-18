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SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyorTolga YANIK / KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:12
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIK/ KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Topla yapılan çabukluk hareketleri, gruplar halinde yapılan 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlar ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Faruku Miya ile Marin Anicic yer almadı. SPOR İttifak Holding Konyaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Kaynak: DHA

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SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, DHA, Güncel

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