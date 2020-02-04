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Spor ittifak holding konyaspor'da yukatel denizlispor mesaisi

SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Yukatel Denizlispor mesaisiTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

04.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:15
SPOR İttifak Holding 'da Yukatel mesaisi
Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Yuketel Denizlispor'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Antrenmanın saha bölümünde oyuncular koşu ve çabukluk çalışması yaptı. Minyatür kalelerde 10'a 10 oynanan oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Farouk Miya ile milli takımda bulunan Ali Karakaya katılmazken, Ferhat Öztorun takımla birlikte çalıştı.
Spor ittifak holding konyaspor'da yukatel denizlispor mesaisi

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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