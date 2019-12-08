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Spor ittifak holding konyaspor - gaziantep fk maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mutlak kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

08.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:47
Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) - İttifak Holding Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mutlak kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, FK ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaman, futbolcularının son 4 maçta kaybettiği grup davranışının bu maçta düzeldiğini belirterek, "Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da iteklemesiyle normal halimize döndüğümüz maç olarak gözüktü. Grup halinde hareket ederek fazlasıyla fırsat yakaladık öne geçmek için ancak tedirginlik nedeniyle bu vuruşlara yansıdı. İkinci yarı ise enerjimiz biraz düştü. Bu nedenlere sahaya yerleşmemiz bozuldu" dedi. Kocaman, mutlaka kazanmaları gereken, moralsiz ve etkisiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olan bu maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise oyuncularının maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek futbolcularını kutladı. 17 puana ulaştıklarını kaydeden Sumudica, "Eğer aldığımız bu puanın anlam ifade etmesini istiyorsak, önümüzdeki Kayserispor maçını kazanmamız lazım. Gelecek hafta bizim için final niteliğinde bir maç" diye konuştu.
Bir basın mensubunun maçın ardından yaşanan olaylar ile sorusuna yanıt veren Sumudica, 90 dakika boyunca kendisine ve ailesine küfür edildiğini söyledi. Sumudica, taraftarların kendisine yönelik yaptığını belirttiği hareketleri de kameralar önünde gösterdi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Sumudica, Aykut Kocaman Konyaspor'un başına gelmeden önce de kendisine teklif geldiğini hatırlattı.
Spor ittifak holding konyaspor - gaziantep fk maçının ardından

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Gaziantep, Konyaspor, Güncel

Kaynak: DHA


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