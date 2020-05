SPOR İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: DHA

SPOR İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda 19 Mayıs coşkusuOnur ATIŞ - Ergin KARATAŞ - Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) - Koronavirüs salgınında Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi İzmir'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı statlarda İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin bu sezon açılışını yaptığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki organizasyonua İzmir'in olimpik sporcuları katıldı. Stada 7 branştan, 26 sporcu gelirken, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Sporcular sahanın ortasında dev Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterini açtı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından stadyumda ışık gösterileri yapıldı, İzmir Marşı çalındı. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Atatürk Stadı, Bornova Stadı ve Halkapınar Spor Salonu'nda da İstiklal Marşı okundu. Sporcular etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini taktı. Vatandaşlar da İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti.NÜAMMER USLU NİCE 101 YILLAR OLMASINI TEMENNİ EDİYORUMİzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Uslu, Bayramımızın 101'inci yılını kutluyoruz. Daha nice 101 yıllar olmasını temenni ediyorum. Bu malum süreçten dolayı bayramımızı eskisi gibi meydanlarda kutlayamıyoruz. Ama internet ortamında genç kardeşlerimizin satranç yarışmaları, karate yarışmaları gibi her türlü sportif faaliyetleri devam ediyor. Saat 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'de, statlarımızda, salonlarımızda İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyacağız. İzmir'de de Göztepe Stadı'nda da al bayrağımızı dalgalandıran birbirinden kıymetli sporcularımızla buluştuk. Hep birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacağız dedi.AHMET ÖNDER BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZDünya ikincisi milli cimnastikçi Ahmet Önder büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Ahmet, Biz sporcular ve Türk gençleri olarak her daim hazırız. Önemli günde burada bulunmamız bizim için gurur verici. Eskisi gibi olmasa da tüm hissiyatı yaşatmaya çalışacağız, yaptığımız sporlarla ülkemizi en iyi seviyeye taşıyacağız. Tüm Türkiye'nin ve tüm gençlerin bayramını kutluyorum diye konuştu. Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesinin morallerini bozduğunu dile getiren Ahmet, Biz bu haber i aldığımızda üzüldük, moralimiz bozuldu. Tam hazırlanıyorduk fakat bu sürecin biz ve bizim gibi sporcular için çok olumlu olduğundan eminim. Çünkü 1 yıl daha vaktimiz var ve daha fazla çalışacağız. İnanıyorum ki 1 yıl sonra yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Olumlu tarafından bakıp bu süreçte kendimizi daha iyi geliştireceğimize inanıyorum cümlelerini kurdu.FERHAT ARICAN İNŞALLAH HAYAT NORMALE DÖNER VE DAHA COŞKULU KUTLARIZOlimpiyatlara ikinci kez kota alan milli sporcumuz Ferhat Arıcan ise Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel günde maalesef evlerimizdeyiz ama kutlayacağımız günler de gelecek. Göztepe benim kulübüm. Göztepe Stadı'nda İstiklal Marşı'nı okumak büyük bir guru. İnşallah hayat normal düzene döner. Daha da coşkulu eski bayramlarımız olur yorumunu yaptı. Olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçi olan Ferhat, Olimpiyatlar 2020 temmuz ayında yapılsaydı ben çok hazırdım, madalyaya hazırdım. Ancak 2021 yılında daha güçlü bir şekilde daha büyük bir aday olacağım. Hiçbir şekilde moral bozmak yok. Önümüzdeki yıl madalyanın daha büyük adayıyım cümlelerine yer verdi.EMRE SAKÇI ÇOK GURURLUYUZKariyerinde ilk kez olimpiyat kotası alan milli yüzücü Emre Sakçı birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyulacağı zamanı yaşadıklarını belirtti. Emre, Çok gururluyuz bugünlerde birlik ve dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Normalleşme süreci başladı. Eskisi gibi olmasa da umarım bugünler de normalleşmenin ilk adımları olur. Bu süreci en kısa sürede, en hızlı şekilde atlatırız. Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına ertelendi. Madalya için elimden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verebilirim dedi. Ülkemize cimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu getiren milli sporcu İbrahim Çolak da büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.İBRAHİM ÇOLAK BİZE HEDİYE EDİLEN BAYRAMI EN GÜZEL ŞEKİLDE, LAYIKIYLA YAŞAMAYA ÇALIŞTIKÜlkemize ilk dünya şampiyonluğunu getiren cimnastikçi İbrahim Çolak, Bu bayram gençlerin bayramı, bizim bayramımız. 101'inci yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Atatürk bu bayramı bizlere, gençlere, milli sporculara hediye etti. Biz de hediye edilen bayramı en güzel şekilde, layıkıyla yaşamaya çalıştık. Çok güzel bir ortamdı. Ne zaman bu ortamı yaşasam tüylerim diken diken oluyor dedi. Sakatlığı hakkında bilgiler veren ve olimpiyatların 1 yıl ertelenmesini değerlendiren İbrahim, Sakatlık sürecimi atlattım. Gayet iyi durumdayım, 2 ay 15 gün geçti üzerinden. Cimnastik aletlerine çıkıp yavaş yavaş hareket yapmaya başladım. Henüz yeteri kadar iyi değilim. Şu an kuvvetlendirme ve esnetme aşamasındayım. 1 ay sonra yavaş yavaş eski yaptığım hareketleri yapmaya başlarım. İlk önceliğim eski sağlığıma kavuşmak. Olimpiyatlar için daha da üstüne neler koyarım düşünmeliyim. Olimpiyatlar 1 sene ertelendi. Bu benim için iyi oldu. Şimdi daha hırslı, daha bir güçlü şekilde hazırlanacağım. Tabii ki zorlu bir süreç olacaktır ama önümüzde süre var. Rehavete kapılmamız gerekiyor. İnanıyorum ki ben ve takım arkadaşlarım olimpiyatlarda en iyi derecelerimizi alacağız. Türk sporu olarak, Türk milli sporcuları olarak en iyi olimpiyat oyunlarımızdan biri olacaktır şeklinde konuştu.