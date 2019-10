Spor izmir'in altın cimnastikçileri olimpiyat hazırlıklarına başladı

SPOR İzmir 'in altın cimnastikçileri olimpiyat hazırlıklarına başladıVIDEO YOKİbrahim Çolak Tarihe ismimi yazdırmak anlatılamaz. Bizden sonra gelecek nesle güzel kapılar açmak istiyorumAhmet Önder İstiklal Marşı'nı okutacağımYılmaz Göktekin Türk cimnastiğine armağan olsunErgin KARATAŞ İZMİR, (DHA) -ALMANYA'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ülkemize tarihteki ilk madalyaları getirip 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota almayı başaran İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, İzmir'e döner dönmez olimpiyat hazırlıklarına başladı. Ayaklarının tozuyla Halkapınar Cimnastik Salonu'nda antrenmana çıkan sporcular, Tokyo Olimpiyatları'nda da madalya sözü verdi. Stuttgart'taki şampiyonada yine İzmirli sporcular Ferhat Arıcan ile henüz 16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı da olimpiyat kotası alırken Türkiye, Tokyo'da ilk kez cimnastikte 4 sporcuyla birden temsil edilecek. Geçen yıl İskoçya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ilk gümüş madalyayı getiren, daha önce kendi adını taşıyan 'The Çolak' hareketini cimnastik literatürüne soktuktan sonra Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takan 24 yaşındaki İbrahim Çolak, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi.SAKATLANMASINA RAĞMEN ŞAMPİYONYaz aylarında dizinden sakatlanıp ameliyat olmasına rağmen kısa sürede toparlanıp halka aletinde dünyanın zirvesine çıkan İbrahim Çolak, Türk cimnastiğine bu başarıları ilk kez kazandırmak çok başka bir duygu. Tarihe ismimi yazdırmak anlatılamaz. Bizden sonra gelecek nesle güzel kapılar açmak istiyorum. Ben bu aldığımız madalyalardan sonra Türk cimnastiğinin çok fazla ivme kazandıracağına inanıyorum. Tabi bu başarıların arkasında destekler var. En başında aileme teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı'na, Spor Bakanlığı'na Şavkar Spor Kulübü'ne, Federasyon Başkanımız Suat Çelen'e teşekkür ediyorum. Destekler olmasa bu başarılar olmazdı dedi. Tarihte ilk olması, ilk madalyanın altın olması ayrı bir gurur verdi diyen İbrahim, Aynı zamanda olimpiyat kotası aldım, birden fazla mutluluk yaşadım diye konuştu.MADALYALI ÖĞRETMENOlimpiyatların bir sporcunun ulaşabileceği en yüksek yarışma olduğunu hatırlatan cimnastikçi, Bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. 9 ay sonra Tokyo Olimpiyatları var. Çok sıkı çalışmak daha ciddi olmak gerekiyor, 4 yılda bir yapılan bir organizasyon ve son dünya şampiyonu olarak oraya gideceğim. Olimpiyatlarda birden çok madalya alabileceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı.Cimnastiğe 5 yaşında amcası Erkan Çolak'ın sayesinde Şavkar Spor Kulübü'nde başlayan, 19 yıldır Antrenör Yılmaz Göktekin'le çalışan İbrahim Çolak, çiçeği burnunda bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu da hatırlatıp, Şubat ayındaki milli sporcu öğretmen atamalarında geçen yıl kazandığım Avrupa ikinciliğiyle Aliağa Helvacı Ortaokulu'na atandım. Öğretmenlik çok güzel bir duygu. Bizi havalimanına karşılamaya gelenler arasında öğrencilerim de vardı. Hocalarım da vardı. Çok mutlu olup heyecanlandım dedi.DEVAMI GELECEKİbrahim Çolak, sözlerini, İzmir'de spora verilen destek sayesinde cimnastik branşında başarılı ve genç sporcular çıkıyor. Önemli olan onlara ulaşabilmek. Ben ileride bu başarıların kat kat daha fazla olacağına inanıyorum. Altın madalyayı kazandığım an 19 yıllık sporculuk hayatım, çektiğim zorluklar, ağlamalarım, sevinçlerim gözlerimin önüne geldi. Gözlerim doldu. İstiklal Marşı'nı orada okutmak, bunu Dünya Şampiyonası'nda başarmak farklı bir duyguymuş. Oradayken rüya gibiydi, bunun değerini yeni yeni anlıyorum. Bu inanç ve çok sıkı çalışmayla oldu. Ben kendime ve Antrenörüm Yılmaz Göktekin'e inanıyorum. Dünya Şampiyonluğu kolay olmuyormuş. Cimnastik çok zor bir spor ama hiçbir şey imkansız değil. Bunun devamını getireceğim cümleleriyle tamamladı.AHMET ÖNDER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTACAĞIMDÜNYA Şampiyonası'nda ülkemize cimnastikte ilk gümüş madalyasını getiren 23 yaşındaki sporcu Ahmet Önder, olimpiyat altın madalyasına uzanacağını dile getirdi. Paralel barda kazandığı madalyayla çok gururlandığını söyleyen Ahmet, Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Federasyonumuz, Spor Bakanlığı, kulübüm ve antrenörüme teşekkür ediyorum. Türk milletine böyle bir madalya kazandırmak benim için onur vericiydi. Çok daha güzel şeyler başaracağımıza eminim. Olimpiyatlarda da altın madalyayı alıp İstiklal Marşımızı orada okutacağıma inanıyorum. Türkiye'ye bunun sözünü verebilirim. Bu tarif edilmez bir duygu dedi.İbrahim Çolak gibi beden eğitimi öğretmeni olan Ahmet Önder, cimnastiğe 8 yaşında başladığını belirterek, Bu sporu 15 yıldır yapıyorum. Geçmişte Türkiye ve uluslarlarası derecelerim oldu. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp olimpiyatlara gitmenin hayalini kurarak spor hayatıma devam ettim. Antrenmanlara gelirken hep bu hayal vardı. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi olimpiyatlarda madalya hayali kuruyorum. Çok çalışıp olimpiyatlarda da ülkeme madalya kazandıracağım. 2 hafta sonra tekrar yarışmaya gideceğim. Bu spor ara vermeye gelmiyor, sürekli çalışmanız gerekiyor. Tokyo Olimpiyatları'na da çok fazla zaman kalmadı. Bu başarının üzerine koymak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için hemen antrenmanlara başladık ifadelerini kullandı.YILMAZ GÖKTEKİN TÜRK CİMNASTİĞİNE ARMAĞAN OLSUNARTİSTİK Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, Dünya Şampiyonası'nda kazanılan başarıyı Türk cimnastiğine armağan etti. Göktekin, Her sporcunun hayali madalya almak. Almanya'da ilk gün seçme yarışmalarında finallere kaldık ve finallere kalan sporcularla 8 gün daha aynı zaman diliminde, aynı salonda antrenman yapma fırsatı yakaladık. Ne yapabileceğimizi planladık. Sporcuları analiz ettik. İbrahim ve Ahmet çok çalışkan ve hırslı sporcular. Hırsı ve çalışma azmini antrenmana yansıttığınız zaman başarı ortaya çıkıyor. Orada finaller öncesi yeni başlıyormuş gibi antrenman yaptık ve madalyaya ulaştık dedi.Buraya kadar gelmek kolay olmadı diyen Göktekin, Ama bunun üstesinden sporcular ve aileler çok güzel geldi. Buraya gelene kadar sporculara sponsor desteği yoktu. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi desteğiyle buraya geldiler dedi.İbrahim Çolak'ın 19 yıldır antrenörlüğünü yapan Göktekin, Bir baba evladıyla güzel anlar paylaştıkça mutlu olur. İbrahim benim evladım gibi. Bir babanın yaşadığı mutluluğu fazlasıyla orada yaşadım. Anlatılmaz yaşanır, Ülkemize, Türk cimnastiğine armağan olsun. Dünya Şampiyonası'nda madalya alınca hedefi büyütmek zorundasınız. Bu işin zirvesinde olimpiyat var. Dün geldik, bugün antrenmanlara başladık. Olimpiyatlarda da hedefimiz madalya diye konuştu.ÇAMDİBİ BAYRAKLARLA DONATILDIDÜNYA Şampiyonu İbrahim Çolak'ın ailesiyle birlikte oturduğu İzmir'in Çamdibi semtindeki sokağı, milli sporcunun resimleri ve ay-yıldızlı bayraklarımızla donatıldı. İbrahim'in ailesinin mütevazı evine dev bayrağımız ve Atatürk posteri asıldı. Şampiyon sporcuyu Dünya Şampiyonası dönüşünde evinin önünde komşularından oluşan büyük bir kalabalık karşıladı. Annesi ve babası çalıştığı için İbrahim'i 5 yaşından itibaren cimnastik antrenmanlarına götüren babaannesi Sultan Çolak, zaman zaman orucunu bile torununun antrenmanında açtığını belirtip, İbrahim'i çocukluğundan beri antrenmanlara götürüp getirdim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finalini gözyaşlarıyla izledim. Her zaman antrenmana getirip götürüyordum. Bana, 'Babaanne sen ağır kalıyorsun, antrenmana geç kalıyorum' derdi. Oruç tutardım, orucumu orada bozardım ama memnunum. Ben bu günleri gördüm ya daha Allah'tan ne isteyeyim. Ben çocuklarımı, torunlarımı kimsenin canını yakmamayı öğreterek büyüttüm cümlelerini kurdu.Heyecandan oğlunun finalini izleyemediklerini belirten babası Mehmet Çolak, Çok gurur verici bir olay. Bu seviyeye gelmesine çok büyük emek verdik. Hiç kolay olmadı. Bu gururu bize yaşattı. Annesi beslenmesinden antrenmanına, okuluna çok dikkat etti. Bu seviyeye gelmesinde çok katkısı var dedi. Oğlunun şampiyonluk anını tarif edemeyeceğini belirten annesi Sultan Çolak, Kazandığında havalara sıçradım. Bu madalyayı gerçekten çok hak etti. Daha önce de alabilirdi. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Bu dönemlerde çok ihtiyacımız vardı. İnşallah daha iyilerini almasını bekliyoruz. Böyle çalışmaya devam ederse, Allah sakatlık vermezse olimpiyatlarda da başarı bekliyoruz. Dualarımız onunla dedi.Ablası Fatma Tanılmış ise, Bu duygu anlatılmaz. Çok emek verdi. Ayağı alçılı antrenmana gitti. Koltuk değnekleriyle yürüyerek antrenmana gitti. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi gururlandıracak şeklinde görüş belirtti. İbrahim, evde madalyalarından oluşan koleksiyonla poz verdi.