Haberler » Güncel » Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştüNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı.

30.10.2019 13:39
Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-
DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi. Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü. Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, atta da herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi. 13 atın katıldığı yarışı ise Halit Polat'ın jokeyliğini yaptığı 'Para Saçan' isimli at kazandı. 'Dugem'in jokeyini düşürdüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Cihan Yıldırım, Diyarbakır, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 Domates yiyen erkeklerin spermi
16:44 AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken
16:44 Tarihi Maden Köprüsü çöktü
16:44 Sakarya'dan kısa kısa
16:44 Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret
16:42 Gençlik Meclisleri güçlerini birleştirdi
16:42 İzmir'de 87 düzensiz göçmen yakalandı
30.10.2019 16:45:31