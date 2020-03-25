Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor - Haberler

SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyorANKARA,(DHA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle 'evde spor yap' çağrısında bulundu.

25.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:16
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor
ANKARA,(DHA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle 'evde spor yap' çağrısında bulundu. Evde spor yapan ve köpekleriyle vakit geçiren Huysuz, 'Spor camiası olarak en güçlü şekilde geri dönmek için tekrar evlerimizde sporu en iyi şekilde devam ettireceğiz' dedi.
'HİJYENİMİZE DİKKAT EDECEĞİZ'
Başkan Sezer Huysuz, sağlığa dikkat etme vurgusu yaparak, 'Judo ailesi olarak evde kalmaya devam ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış olan koronavirüsün etkilerini azaltmak bizlerin elinde. Evde kalmaya devam edeceğiz hijyenimize sağlığımıza dikkat edeceğiz. Verilen kurallara uyacağız. Bu süreci en kısa sürede atlatmak için hep beraber çalışacağız' diye konuştu.
'TÜRKİYE, EVDE KAL'
Sağlık çalışanlarına teşekkür eder Sezer Huysuz, 'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. Süreci en iyi şekilde götürdüklerini biliyoruz ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Judo camiası, spor camiası, ülke olarak ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam edeceğiz. Evde kalarak sporumuza da devam edeceğiz. Spor camiası olarak en güçlü şekilde geri dönmek için tekrar evlerimizi sporu en iyi şekilde devam ettireceğiz. Bu da bizim ülke olarak olimpiyatlarda dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve uluslararası arenada bayrağımızı en iyi şekilde en üste taşımak için mücadelemizi evde vereceğiz. Daha güçlü olarak geri döneceğiz. Türkiye evde kal!' şeklinde konuştu.
'EVDE SADECE YEMEK VE DİNLENMEK YOK'
Başkan Huysuz, evde olanlara spor yapma çağrısında bulunarak, 'Ama evde kalarak sadece yemek ve dinlenmek yok. Sporumuza, judomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de bildiğim kadarıyla sizlere işin püf noktalarını göstererek tekrar zinde kalarak güçlü bir şekilde döneceğiz' dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi Haberler
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:42: Sarıkamış ilkbaharda beyaza büründü - Haber 20:40: İlahiyat ve sanat camiası videoyla "Evinde kal Türkiyem" çağrısında bulundu - Haber 20:40: Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Haber 20:40: Malatya'da otomobil devrildi : 3 yaralı - Haber 20:40: Zimbabve'de doktorlardan "koronavirüs" grevi - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var - Haber 20:10: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı - Haber 20:06: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber