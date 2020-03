Spor kadın sporcular tokyo 2020 hedeflerini anlattı

SPOR Kadın sporcular Tokyo 2020 hedeflerini anlattıMeltem Hocaoğlu Olimpiyatlarda elimden geleni yapacağımKadınlara ilham olduysam ne mutluNur Tatar Bayrağımızı göndere çektireceğim2020'de altın madalyayı hedefliyoruzKadının gücü dünyaya bedelElif İldem Olimpiyat benim için hayaldi Spor beni psikolojik açıdan rahatlattı, kaygılarım azaldı, kendi bedenime daha olumlu bakmaya başladımKadınlar spora teşvik edilmeliİlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL,(DHA)-2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli kadın sporculardan Meltem Hocaoğlu, Nur Tatar, Elif İldem ve Neslihan Yiğit, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte olimpiyat hedeflerini anlattı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Medicana Internatıonal İstanbul Hastanesi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen söyleşi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli kadın sporculardan Meltem Hocaoğlu, Nur Tatar, Elif İldem ve Neslihan Yiğit'i bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Mine Kılıç, çok sayıda sporcu ve davetlinin katıldığı etkinlikte başarılı sporcular hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.MELTEM HOCAOĞLU OLİMPİYATLARDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIMKaratenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak olmasından dolayı büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Milli karateci Meltem Hocaoğlu, Karateye başladığım ilk günden bu yana olimpiyatların hayalini kurdum. Bizim için en büyük şampiyona dünya şampiyonasıydı. Karate branşının benim yaşıma denk gelmesi büyük bir şans oldu. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. 7 yaşında başladım, 20 senedir bu işin içindeyim. Olimpiyatlarda elimden geleni yapacağım. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dövüş komite bazında 5 sıklet yarışıyoruz. Fakat olimpiyat komitesi kararı nedeniyle 3 sıklete düşürüldü. Ben artı sıkleti temsil edeceğim. Olimpiyatlara gideceğimiz son 2 müsabaka kaldı. Ben buradaki başarılarımla zaten şu an kotanın içindeyim. Kotanın kapanmasını ve içerde olmayı bekliyorum. Popülaritesi ve kalitesi açısından 2020'de gösterilecek performansın sonucu 2024 olimpiyatları için bir ışık olabilir dedi.KADINLARA İLHAM OLDUYSAM NE MUTLUKaratede olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcu olmayı hedeflediğini de belirten Hocaoğlu, Karate ilk defa olimpiyatlarda ve ben bunu başaran ilk Türk kadını olmak istiyorum. Bu yolda ilerliyorum o nedenle bütün ömrüm boyunca çalıştım. Bu benim hayat hikayem ve savaşımdı kadınların kendi hayatlarında kendi başarılarını elde edebileceklerine inanıyorum. Ben farklı bir yoldan bunu gösterdiğimi düşünüyorum. İlham olduysam ne mutlu diye konuştu.NUR TATAR BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRECEĞİM2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra kadın tekvando takımının büyük bir başarı yakaladığına dikkati çeken Olimpik Tekvandocu Nur Tatar Askari ise Tokyo hedeflerini şöyle sıraladı 4 kota aldık ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandık. Bu süreçte erkek milli takımımız alt yapıdan inanılmaz güçlü bir şekilde geliyor. Sporcu kolay yetişmiyor ama erkek milli takımımız da çok güçlü diyebiliriz. Olimpiyat kotası için yarışacak arkadaşlarımız var. Ben umuyorum ki onlar da orada çok güzel başarı alacak erkeklerde 6 kişi yarışacağız inşallah. 2020 Tokyo Olimpiyatları için az bir süre kaldı. Koronovirüs nedeniyle erteleneceği konuşuluyor. Biz de neler olacağını merakla bekliyoruz. Bunun için bir form düzeyi tutuyoruz. Heyecanlıyız, çünkü 2012'de gümüş, 2016'da bronz aldık, 2020'de de altın madalyayı hedefliyoruz. Umarım bayrağımı göndere çektirir ve güzel bir başarıyla ülkeme dönerim.KADININ GÜCÜ DÜNYAYA BEDELÖzellikle kız çocuklarının spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, Her zaman bir kadının gücünün dünyaya bedel olduğunu söylüyoruz. Biz de bu gücümüzü dünyaya gösteriyoruz. Kız çocuklarımızın spor yapması özellikle savunma sporlarını yapmasını öneriyorum. Çünkü kendilerini savunup koruyabilmeleri saat farkı gözetmeden dışarıya özgürce çıkabilmeleri önemli. Kendimizi bir tehlike anında savunabiliyoruz diye konuştu.ELİF İLDEM OLİMPİYAT BENİM İÇİN HAYALDİRehabilite amaçlı başladığı yüzmede adını yurt içi ve yurt dışında büyük başarılara yazdıran Paralimpik Yüzücü Elif İldem ise olimpiyatın kendisi için bir hayal olduğunu anlattı. Hayaline ulaşmak için gün saydığını belirten İldem, şunları paylaştı Spora ilk başladığım zamanlarda olimpiyat benim için imkansız gibi görünüyordu. Ama tabii hiçbir zaman peşini bırakmadım. Her zaman istediğimin peşinden gittim. Bu motivasyonla çalışınca da olimpiyat kotasını aldım. Çok mutluyum ve ilk öğrendiğimde inanamamıştım. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Ben psikoloji bölümünde okurken spor hayatıma girdi. Aslında önceden yüzmeyi de çok seven birisiydim ancak çok kaygılı bir insandım. Spor beni psikolojik açıdan rahatlattı, kaygılarım azaldı, kendi bedenime daha olumlu bakmaya başladım. Sporla birlikte kendimi sevmeye başladım.KADINLAR SPORA TEŞVİK EDİLMELİSon yıllarda paralimpik sporculardan beklentilerin yüksek olduğunu dile getiren Elif İldem, Arkadaşlarımızın dünya şampiyonalarından getirdiği madalyalarla beklentiler artmaya başladı. Şu anda 4-5 arkadaş Tokyo için yoğun şekilde çalışıyoruz. Güzel derecelerle ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Hedefim derecemi yükseltip madalya alabilmek. 4 yıldır yüzme sporunun içindeyim olimpiyat bile benim için büyük bir başarı. Branşımda bile rakip kadın sayısı çok az. Bu çok üzücü bir durum. Ataerkil bir toplumdan geldiğimizden erkeklerin bağımsızlaşması algısı var. Engellilerde de aile uğraşmak istemeyebiliyor. Özellikle engelli sporcularda ailenin desteği çok önemli. Erkeklerde daha bağımsızlaşma yolunda olduğundan daha fazla spora itiliyor. Kadınların bu noktada daha fazla teşvik edilmesi çok önemli ifadelerini kullandı.