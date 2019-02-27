Spor Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak

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Spor Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacakAli LEYLAK - Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA) ?ŞANLIURFA'da ilk kez 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar Türkiye Kupası'nın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Kadınlar Türkiye Kupası heyecanının Şanlıurfa'da yaşatmak istediklerini toplantıda ifade eden TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, Umarım Şanlıurfa'ya kadın basketbolunu taşıyarak, buraya sportif anlamda bir hareket getirmiş oluruz. Bizler bu illerde, şehirle bütünleşmek istiyoruz. Tribünleri de dolu görmeyi diliyoruz dedi.Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kadınlar Türkiye Kupası için bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, Umarım Şanlıurfa'ya kadın basketbolunu taşıyarak, buraya sportif anlamda bir hareket getirmiş oluruz. Geçen yıl Mardin'de dolu tribünlere karşı oynadık. Mardin'de, TKBL'de mücadele eden çok güzel bir kadın takımı kuruldu. Mardin ili kadın basketboluna sahip çıktı. Umarım burada da aynı ses gelir. Bizler bu illerde, şehirle bütünleşmek istiyoruz. Tribünleri de dolu görmeyi diliyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim. Hak eden kupayı kazansın dedi.Kadınlar Türkiye Kupasının Şanlıurfa'da organize edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Yarımcısı Selami Işık, Şanlıurfa'nın en genç nüfusa sahip illerden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi Gençler adına yapılan projelere yer vermekten ve Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte bu kupa da ilimizde büyük bir heyecan uyandırdı. Organizasyonun ilimizde düzenlenmesine emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ve tüm Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum. 27 Şubat ? 2 Mart tarihlerinde 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum.Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların baş antrenörleri ve oyuncuları ise birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.3 GÜN BASKETBOL HEYECANI SÜRECEK11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı 27 Şubat'ta başlayacak.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan Beşiktaş, Botaş, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve OGM Ormanspor ekipleri Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kupada, 27 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'de Botaş - OGM Ormanspor, 15.15'te Çukurova Basketbol - Beşiktaş, 17.30'da Hatay Büyükşehir Belediye - Mersin Büyükşehir Belediye ve 19.45'te de Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.28 Şubat Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak