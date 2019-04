Spor Kampları Organizasyonlarının Sayısı En Az Yüzde Yüz Arttı"

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor turizmi konusunda, hemen hemen bütün branşlarda spor kampları organizasyonlarının sayısının en az yüzde yüz arttığını belirterek, "Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı." dedi.Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'nin (HESTOUREX 2019) açılış töreninde, HESTOUREX'in ilkinin 2017 yılında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.Organizasyonun gerek ülke, gerekse dünya turizmi için çok önemli görüşmelere, iş kontratlarına imza atılmasına imkan sağladığını aktaran Kasapoğlu, fuarın, Türkiye'nin sosyal, coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak, bu vesileyle de turizmdeki ağırlıklarını artırabilmek maksadıyla önemli bir kapı açtığını bildirdi.Uluslararası standartların üzerindeki devlet hastanelerinin, şehir hastanelerinin ve özel sağlık kurumlarının tanıtımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Kasapoğlu, fuar vesilesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde iddialı olduğunu, bu alandaki imkanlarının dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle kıyaslandığında son derece kuvvetli olduğunu dile getirdi.Organizasyon neticesi, sağlık turizmiyle ilgili olarak tesislerin tanınırlığını artırmanın yanında, ilgili kurumlar ve yurt dışından gelen heyetlerle 10 milyar liranın üzerinde kontrat imzalanmasına imkan sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Hamdolsun bu alanda Türkiye'nin ağırlığı her geçen gün daha da artıyor. Ülkemiz, sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Bir diğer taraftan HESTOUREX, ülkemizin, spor turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu bütün dünyaya tanıtılması noktasında da fark yaratan bir adım olmuştu. Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydettik. İlk yılımızda, HESTOUREX 2017'de, katılımcı kalkınma ajanslarıyla birlikte yaptığımız tanıtımlar sayesinde, Erzurum ve Kayseri'deki kış sporları imkanlarını tanıtmıştık. Yaz aylarında bu illerin yüksek irtifa spor kampları için uygun olduğunu anlatan akademik paneller organize edip, alım heyetlerinin katılımlarını sağladık. Sonucunda ise Kayseri ve Erzurum'da, yeni antrenman tesislerin yatırımları yapıldı. Tesisler sezonları dışında kalan yaz aylarında da dolu kalarak, gerek bölge ekonomisine, gerekse spor turizmine büyük katkıda bulunuyorlar. Spor turizmi konusunda, hemen hemen bütün branşlarda spor kampları organizasyonlarının sayısı en az yüzde yüz arttı. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı.""İvmelenme, önümüzdeki süreçte de devam edecek"HESTOUREX 2018'de toplamda 235 firma ve kurum arasında, toplamda 50 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurgulayan Kasapoğlu, bu rakamların Türkiye'nin yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor turizminde de ağırlığını artırdığını söyledi.Kasapoğlu, gayret göstererek yatırımları ve tanıtımları artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:"İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz. Spor, Türkiye için çok önemli. Bizim için sporun, ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiren, iyileştiren bir anlamı var. İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil, bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz.Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son 17 yılda çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Hem gençlerimizin spora erişiminin sağlanması, hem spor kulüplerinin sayısının artması, hem de spor turizminin ülkemizde gelişmesi adına tesisleşmeyi, stratejik hamlelerimizden biri haline getirdik. 2002 yılına kadar ülkemizdeki mevcut spor tesisi sayısı bin 575 iken, 2002'den sonra başlatılan tesisleşme hamlesiyle bugün bu sayı 3 bin 500'lerin üzerine çıktı. Yalnızca sayısal bir artışa değil, aynı zamanda nitelik olarak da ülkemize önemli tesislerin kazandırıldığı bir döneme imza attık. Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Türkiye'nin iklim özelliklerinin de bütün spor dalları için son derece elverişli olmasını ayrıca büyük bir avantaj olarak görüyoruz."Antalya, İzmir, Erzurum, Trabzon, Mersin, Samsun başta olmak üzere, hemen hemen bütün şehirleri, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattıklarına işaret eden Kasapoğlu, sporda ortaya koydukları bu ivmelenmenin, önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti."Markalama ve pazarlama büyük önem arz ediyor"Ekstrem spor turizminin de branş ve bölge açısından çeşitlendirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü aktaran Kasapoğlu, özellikle snowblade, snowkite, skibobbing, snocross gibi kış ekstrem sporları ve su ekstrem sporları konusunda desteklerinin olacağını bildirdi.Kitesurf, Paddle Tennis, Kısa Triatlon gibi ilgi çekici, dünyada katılımcı sayısı ve izlenebilirliği her geçen gün artan görece yeni spor branşlarını ve organizasyonlarını da iyi analiz etmeye çalıştıklarına değinen Kasapoğlu, "Bütün bunların yanında kendi hinterlandımızın merkez spor turizmi ülkesi konumunu güçlendirmek için spor ve sporcu sağlığı ve gelişimi merkezleri konusunda da çekim merkezi haline gelme hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Özellikle üniversiteler ve akademik camiamız, bu hususlarda çalışıyorlar. Bütün bunlar, Türkiye'nin, spor turizminde, 'Nitelikli bir şekilde ben de varım.' demesidir. Spor turizmi noktasında perspektifimiz, uluslararası eksende tesisleriyle, imkanlarıyla, teknolojisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmektir. Markalama ve pazarlama da bu anlamda büyük önem arz ediyor." diye konuştu.Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'ye spor turizmi yönünden, yurt dışından doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili pazarlama ve branding faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli adımlar atmaya hazırlandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bunların başında, gelişmiş spor ülkelerinde kuracağımız Gençlik ve Spor Ateşelikleri geliyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımızın yurt dışı teşkilatıyla ilgili çalışmalarda son dönemece girdik. İnşallah kısa bir süre içerisinde ateşeliklerimiz hayata geçirilecek. Öte yandan, bakanlığımız bünyesinde bir de Spor Turizmi Birimi kurmaya hazırlanıyoruz. Spor Turizmi Birimimiz ile yurt dışı teşkilatımız, ülkemizdeki spor tesislerimizin tanıtımını ve etkili bir şekilde yurt dışında pazarlanmasını sağlayacak. Bakanlığımızla organizatörler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılayacak. Spor turizminde, beklenti, talep ve isteklerin sürekli karşılanması amacımızı layıkıyla yerine getirecek. Yaz ve kış turizminde olduğumuz gibi, kültür turizminde olduğu gibi, son yıllarda ivmelenen sağlık turizminde olduğu gibi, spor turizminde de potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmaya gayret edeceğiz."(Sürecek)