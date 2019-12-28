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Spor kar yağmayan nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusuSalih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu 25 yaşındaki Samuel Ikpefan, Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini...

28.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:05
Kar yağmayan 'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu 25 yaşındaki Samuel Ikpefan, Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.
Nijerya'da yaşayan Ikpefan Ailesi'nin Fransa'ya göç etmesiyle bu ülkede dünyaya gelen Samuel Ikpefan, 6 yaşında kayak sporuna başladı. Fransa'da kayak yapmaya başlayan Ikpefan, anavatanı Nijerya adına yarışma kararı aldı. Hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşu sporcusu olan Samuel Ikpefan, 'un ev sahipliğinde yapılan 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'na katıldı. Türk, Rus ve İranlı sporculara karşı 46 numaralı formasıyla koşu pistinde çalışan Ikpefan, daha sonra hakemlerin start işaretiyle 10 kilometrelik etabı koşmaya başladı. Zorlu etabı tamamlayamayan Ikpefan, bitişe kısa süre kala yarıştan çekildi.
Sempatik tavırlarıyla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Samuel Ikpefan, ailesinin Nijeryalı olduğunu, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve çifte vatandaş olduğunu söyledi. Kayaklı koşuda ülkesinin ilk ve tek milli sporcusu olduğunu belirten Ikpefan, "Nijerya kış ülkesi değil, hiç kar yağmıyor. Ülkemde genel olarak spor dendiğinde futbol oynanıyor. Kış sporlarında 4'lü kızak, tekli kızak ve kayaklı koşuda ben varım. Bu sporu seviyorum, ülkem adına yarıştığım için de gururluyum" diye konuştu.
Erzurum'daki kayak merkezlerini ve özellikle de Kandilli'deki kayaklı koşu tesislerini çok beğendiğini belirten Samuel Ikpefan, kamp için bölgeyi tercih edeceğini dile getirdi. Ikpefan, "Havalimanında otobüse bindiğimden itibaren Erzurum'un çok iyi bir spor merkezi olduğunu gördüm. Sporcular için fevkalede bir şehir. Kandilli'de antrenmana çıktığımda tesislerin muhteşem olduğunu gördüm, biatlon tesisleri de çok iyi. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.
Spor kar yağmayan nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Nijerya, Güncel

Kaynak: DHA


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