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Spor karaman'dan öğrencilerine fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu

Karaman'dan öğrencilerine: Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzuTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman'ın maç...

07.10.2019 16:04
Karaman'dan öğrencilerine: Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman'ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi.
Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize'ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman'ın, 'Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz' diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.
Spor karaman'dan öğrencilerine fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu

Ünal Karaman, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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