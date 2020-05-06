Haber, Son Dakika, Haberler

SPOR Karantina süresi biten Berke Özer Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz

SPOR Karantina süresi biten Berke Özer Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğizSinan UÇARGÜMÜŞHANE, (DHA)-BELÇİKA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Gümüşhane'de yurda yerleştirilen 245 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

06.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:57
SPOR Karantina süresi biten Berke Özer Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Sinan UÇARGÜMÜŞHANE, (DHA)-
BELÇİKA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Gümüşhane'de yurda yerleştirilen 245 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Karantinadaki misafirlerden Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alınan 245 kişinin karantina süreci sona erdi. Ateş ölçümü yapılan 245 kişi işlemlerinin ardından 13 otobüs ile 42 ile doğru yola çıktı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.
BERKE ÖZER SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK
Karantinada bulunan Belçika'da Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer de kentten ayrılmadan önce yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Berke, Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. Biz evde kaldıkça her şey çok güzel olacak dedi.
'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Karantina süreci sona eren Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi. Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum ifadelerini kullandı. SPOR Karantina süresi biten Berke Özer Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe, Berke Özer, Karantina, Belçika, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran’da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig’in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Haberler››Güncel››SPOR Karantina süresi biten Berke Özer Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Selçuklu'da çocuk parkları yeniden dezenfekte ediliyor - Haber 15:03: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haber 15:02: Müftülükten makale yazma yarışması - Haber 15:02: Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi - Haber 15:02: Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Riyaz Naikoo öldürüldü - Haber 14:41: Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz - Magazin 14:35: Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu - Haber 14:02: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 12:56: Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü - Spor 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler