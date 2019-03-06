Spor Kayakla Atlayıcılar, Bu Kez Öğrenciler İçin Uçtu

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Spor Kayakla atlayıcılar, bu kez öğrenciler için uçtuTurgay İPEK-ERZURUM, (DHA) -ERZURUM'da ilkokul öğrencileri için düzenlenen Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası nefes kesen gösterilere sahne oldu. Genç sporcuların kulelerden atlayışlarını okul arkadaşları da heyecan içerisinde izledi.Merkez Yakutiye ilçesindeki Hilalkent 125'nci Yıl İlkokulu'nun 1200 öğrencisi öğretmenler eşliğinde otobüslerle Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerine getirildi.Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası adıyla gerçekleştirilen yarışlarda yaş kategorilerine göre K-20, K-40 ve K-90 rampalarından atlayışlar gerçekleştirildi.Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, bu tür organizasyonların kayağın tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söylediBu şampiyona kış sporlarının tabana yayılması için önemli projeydi. Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımızla ilkokul öğrencilerini buluşturduk. Geleceğin kayakla atlamacılarına bu sporu sahada tanıtmış olduk. Kış sporlarını tanıtmakta geri kalıyoruz. Tanıtımlar oldukça bu sporların halka yayılacağı inancındayım. Bu tür faaliyetlerimizi yaz ve kış olarak devam edecek. Yazın buz salonlarında, kışın Palandöken, Kandilli, atlama kulelerinde yapacağımız faaliyetlerle hem sporcularımızla halk önünde yarış provası yapmak istiyoruz. Hem de öğrencilerimize kış sporlarını tanıtmak.Türkiye'yi ilk kez kayakla atlamada 2018 Olimpiyatlarında temsil eden Fatih Arda İpçioğlu ise, Yüzlerce öğrencinin buraya gelmesi, bu sporun yayılması için çok güzel bir hareket. Öğrencilerin ilgisi çok fazlaydı. Atladıktan sonra yanımıza gelen çocuklar, 'Ağabeyi korkuyor musun, 'Çok güzel spor' diye geri dönüşler aldık. İnşallah gelecek nesillerde başarılı sporcular çıkar ülkemizi iyi yerlerde temsil ederler dedi.Yaklaşık 3 saat süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından düzenlenen törenle verildi.