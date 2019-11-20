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Spor kayseri basketbol'un yeni transferi wauters sağlık kontrolünden geçti

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçtiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.

20.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:53
'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri 'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri ile anlaşan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti. Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı kontrolleri yapılan Wauters sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Ann Wauters, "Geçtiğimiz senelerde de bu takımda oynamıştım. Burada güzel günler geçirdim. Son FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalini burada oynadım. Bazı oyuncuları tanıyorum. Bugün oyuncularla tanışacağım. Umarım bu sene de Avrupa Kupası finali oynarız. Türkiye Kadınlar Süper Ligi de çok zor. Maçları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen tecrübeli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'da da görev yapmıştı.
Spor kayseri basketbol'un yeni transferi wauters sağlık kontrolünden geçti

basketbol, Bellona, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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