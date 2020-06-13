SPOR Kayseri'de araçlarla açık havada maç keyfi

SPOR Kayseri'de araçlarla açık havada maç keyfiİlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA) -Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçı, Kayserisporlu taraftarlar araçlarında dev ekrandan izledi.

13.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:35
SPOR Kayseri'de araçlarla açık havada maç keyfi
İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA) -
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçı, Kayserisporlu taraftarlar araçlarında dev ekrandan izledi.
Melikgazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla Kayserisporlu taraftarlar için Kadir Has Stadyumu açık otoparkına dev ekran kurdu. Yaklaşık 500 aracın geldiği alanda taraftarlar maçı araçlarında izledi. Melikgazi Belediyesi tarafından müsabakayı izlemeye gelenlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Maç sırasında sosyal mesafe ve maske takılması yönünde uyarılar yapıldı. Taraftarların bir kısmı maçın heyecanıyla karşılaşmayı araçlarından çıkarak, açık havada izledi. Bazı taraftarların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Liglerin başlaması ile birlikte Fenerbahçe- Kayserispor maçını Kayseri'de, Kadir Has Stadyumu'nun açık otoparkından canlı yayın ile tüm futbolseverler ile paylaşıyoruz. Kayserisporumuzun ligde kalması bizim ve şehrimiz için önemli. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği az da olsa canlı yayınla vermeye çalışıyoruz dedi. Maçı Hes Kablo Kayserispor'un 2-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar üzüntüyle evlerine döndü. SPOR Kayseri’de araçlarla açık havada maç keyfi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Güncel, Haber

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