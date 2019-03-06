Spor Kayserispor Başkanı Bedir Rizespor Maçını Kazanmak İstiyoruz

Kaynak: DHA

Spor Kayserispor Başkanı Bedir Rizespor maçını kazanmak istiyoruzİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, Bu haftaki Çaykur Rizespor maçını kazanıp sonraki haftaya umutlu girmek istiyoruz dedi.Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Bedir, Hepsi zor, kolay maç yok. O hafta kiminle oynuyorsak o maç zor. Hafta sonu Beşiktaş'a karşı galibiyeti hak etmemize karşı öyle ya da böyle, gerek bizim beceriksizliğimiz gerekse de atamadığımız goller var. Bir golümüzün de hakem tarafından iptal edilmesi nedeniyle maçtan beraberlikle ayrıldık. Üzüldük, daha keyifli olacağımız bir hafta olacaktı. Artık kalan 10 maçımızı kazanmak istiyoruz ifadelerini kullandı.Hafta sonu Rizespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bedir, Biz 10 maçtır iyi gidiyoruz. Onlar da 6-7 maçtır iyi bir performans yakaladılar. İyi bir maç olacak. Biz içeride ve dışarıda 3 puan için mücadele ediyoruz. İnşallah oradan da 3 puanla geliriz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Önümüzdeki iki maçı da kazanarak lige verilecek araya iyi girmek istiyoruz; ama o maçları oynamadan bir şey söylemek doğru olmaz. Çok enteresan bir puan cetveli var. 2 maç kazandığımız zaman 4'üncü takımın hemen arkasında yer buluyorsunuz. İki maç kaybettiğimiz zaman aşağılara iniyorsunuz. Biz nerede ne olacağını bilmeden maç maç bakıyoruz. Bu haftaki Çaykur Rizespor maçını kazanıp sonraki haftaya umutlu girmek istiyoruz şeklinde konuştu.'MENSAH, AMELİYAT OLSA DA OLMASA DA 6 HAFTA YOK'Başkan Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan maçın 33'üncü dakikasında sakatlanan Mensah'ın sahalara dönmesinin 6-7 hafta süreceğini söyledi. Mensah'ın köprücük kemiği bağlarında yırtıklar olduğu hatırlatan Erol Bedir, '2 türlü tedavisi var. İlaçla veya cerrahi tedavi. Her halükarda tedavi süresi aynı, 6-7 hafta. İyileşmesi en iyi ihtimalle 4-5 hafta. Bu arada lige verilecek olan 3 haftalık ara da bizim için avantaj. Mensah'ın ligin son 5-6 maçına yetişmesini bekliyoruz. İnşallah Mensah'ın eksik olduğu zamanlar diğer arkadaşlar onun yerini dolduracaklardır. Keşke olmasaydı ama futbolda bunlar var diye konuştu.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR VİTES ARTIRDIİstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız verdi. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman futbolcuları ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası gerçekleşen çalışmada futbolcular topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah ile izinli olan Tjaronn Chery katılmadı.FOTOĞRAFLI