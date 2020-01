SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sen düşersen biz de düşeriz diye mesajlar alıyorum"Takımda hava tamamen değişti""Mensah takımda kalacak""Transfer dönemine girince maddi zorluklar kendini göstermeye başladı""Benim başkanlığımda olduğu gibi Prosinecki isminde bir birlik oluştu""Transferler kampa yetişecek""Şehir için, takım için mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim""Geldiğimizde takım dağılmıştı""Altyapıyı baştan aşağıya değiştireceğim"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ ANTALYA,(DHA) -HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geldiğimde moraller çok bozuktu. Oyuncu yoktu, takım dağılmıştı. Genç oyuncularla devam ettik. Yine de var olduğumuzu göstermeye çalıştık. Hepsiyle birebir konuşup, morallerini yerine getirmeye çalıştım. O diyaloglar kısa zamanda birlik beraberliğe dönüştü. İletişim çok iyi. Medyada takip ettim. Artem ve Lung benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Önemli olan yönetimin, çalışanların takım ruhunda olması. Takım dağılmıştı, sorun ordaydı. Elimizdeki oyuncuları takım haline getirdik" dedi.HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Çok zor bir dönemde Kayserispor'a başkan olduğunu belirten Berna Gözbaşı, "Zor bir dönemde, gece yarısı gelen kıramayacağım bir telefonla, şehrin herkesin birleştiği isim olarak görev verildi. Ben de hemen takımı toplamaya çalıştım. Takımın 1 günü bile kalmamıştı. Bütün oyuncular fesihlerini eline almıştı. Hemen oyuncularla konuşmaya başladım. Acil ödemelerin yapılmasını sağladım. Birlik ve beraberlik ruhu vermeye çalıştım. Kafası burada olmayan oyuncuları, bir şekilde anlaşarak kulübü de borçlandırmadan takımdan gönderdim. İleriye doğru borçlanmayı engelleyen işlemler yaptım. Zor maçlarımız vardı. Çok gol vardı. Bir Rize galibiyetimiz vardı. Orada galibiyet sevinci yaşayabildim. Daha sonrasında fikstürümüz biraz zordu. Oyuncu yoktu, takım dağılmıştı. Genç oyuncularla devam ettik. Yine de var olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu arada alacaklılarla, bankayla, her yerle, şehirle diyalog kurduk. Şu anda hava tamamen değişti. Zorlu günlerin bittiğini, hem takımın için de görüyorum hem de daha fazla destek alıyoruz. Zorlu bir süreçti. Benim için bir adın olarak. Zorlulara alışkınım ama ben de öğreniyorum. Hem alışıyorum hem de herkesi bir arada tutmaya çalışıyorum" diye konuştu."SEN DÜŞERSEN BİZ DE DÜŞERİZ DİYE MESAJLAR ALIYORUM"Farklı takımların taraftarlarında da destek mesajları aldığını ifade eden Gözbaşı, "Başkan olduğum anda sanki Türkiye'de kadınlar yeni bir hak kazanmış gibi bir hava oldu. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alandan da destek mesajları aldım. Ben; Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Trabzonsporluyum diyen herkesin ikinci takımı olduk. Her gün destek mesajları alıyorum. Özellikle kadınlardan sakın bırakma diye. Moralimin çok bozulduğu anlar oldu. Bırakma noktasına geldiğim anlar oldu Kadınlardan yanındayız, sen düşersen biz de düşeriz gibi mesajlar aldım. Onlar için, şehir için, takım için mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu."TRANSFER DÖNEMİNE GİRİNCE MADDİ ZORLUKLAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"Transfer dönemine girince maddi zorlukların daha da gün yüzüne çıktığını ve bunun için bir SMS kampanyası başlattıklarını söyleyen Gözbaşı, şu ifadeleri kullandı:"Kadın milletvekillerimiz, köşe yazarları diğer takımların yönetimlerinden kadın arkadaşlarım, herkes desteklerini bildirmeye devam ediyorlar. Herkes bir şekilde destek olmak istiyor. Ben de buradan duyurmak istiyorum. Transfer dönemine girince maddi zorluklar kendini göstermeye başladı. Buradan da ilk kez duyurayım. Kayserispor'a destek olmak için 3830'a KS yazıp SMS göndermeleri yeterli. Bu manevi desteklerin artık bir parça maddi desteğe dönmesi için herkesi bu kampanyaya davet ediyorum.""BENİM BAŞKANLIĞIMDA OLDUĞU GİBİ PROSİNECKİ İSMİNDE BİR BİRLİK OLUŞTU"Prosinecki'yi takımın başına geçirebilmek için işiyle ilgili bütün bağlantılarını seferber ettiğinin altını çizen Berna Gözbaşı, "Bülent Hoca ile yollarımızı ayırdıktan sonra bütün herkeste, aynı benim başkanlığında olduğu gibi Prosinecki isminde bir birlik oluştu. Biz kendimiz karar verdik ama hocaya tebliğ etmek kaldı. Sportif direktörümüzü hocanın kararını beklemeden Zagreb'e gönderdim. Ben de bizzat irtibat kurdum. İş bağlantılarımla Zagreb'de bir çevrem vardı, hepsini seferber ettim. Hoca ile konuşup, hocam benim sana çok ihtiyacım var. Sen daha önce gelip bunu başarmışsın diyerek birebir çok görüştüm. Sağ olsun kendisi de maddi olarak 4-5 kat fazla teklifler olmasına rağmen gereğini yaptı. Merak etme geliyorum, yanındayım dedi. Şimdi bir aradayız, umutlarımız daha çok arttı. Çalışıyoruz, ben kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Beni kırmamak için geldi. Bir şeyler başarmak istiyor. Daha önce yaptı, inşallah takımı yeniden üst sıralara taşıyacak" ifadelerini kullandı."TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK"Yeni transferlerin Antalya kampına yetişeceğini söyleyen Gözbaşı şöyle konuştu:"Kadın futboldan ne anlar gibi düşünceler bir türlü bitmediği için diyorum ki 'ben yöneticiyim. Ben yönetmeye çalışıyorum. Futbolu seyredip, anlamaya çalışıyorum'.. Kısa süre içinde de anlayacağım. Her türlü teknik danışmanlık alıyorum. Hemen bir scout ekibi kurduk. Sportif direktör yardımcılarımızı belirledik. Bir transfer dosyası hazırladık. Hocanın da hazırladığı isimler var. Hepsi konuşuldu, kararlar verildi. En az 4-5 oyuncu aralarında anlaştıklarımız da var. Ama resmi işlemler bitmeden duyuramıyoruz. Yeni transferler kampa yetişecek. Şu anda gelmiş olanlar, havaalanında olanlar var. İlerleyen zamanlarda açıklayacağız.""GELDİĞİMİZDE TAKIM DAĞILMIŞTI"Oyuncular direkt iletişime geçtiğini, bundan da olumlu geri dönüşler aldığını belirten Gözbaşı, "Benim yabancı dil biliyor olmam bir avantaj oldu. Direkt iletişim kurabiliyorum. Geldiğimde moraller çok bozuktu. Hepsiyle birebir konuşup, morallerini yerine getirmeye çalıştım. O diyaloglar kısa zamanda birlik beraberliğe dönüştü. İletişim çok iyi. Medyada takip ettim. Artem ve Lung benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Önemli olan yönetimin, çalışanların takım ruhunda olması. Takım dağılmıştı, sorun ordaydı. Elimizdeki oyuncuları takım haline getirdik. Yeni gelen oyuncuların da hızla adapte olacağını düşünüyorum. Tamamen taraftarlarımıza sesleniyorum. Farklı bir Kayserispor izleyecekler. Umut ya da moral vermek için değil, buna yürekten inanıyorum. Hocamız çok düzenli, disiplinli çalışkan. Aynı benim gibi kararlı. Galibiyetlerle bunu göstereceğiz. Fikstür de bizim lehimize. Rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağız. Düşme hattının üstüyle 5 puan var. Ben bu 5 puanı aşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu."MENSAH TAKIMDA KALACAK"Transfer döneminde ismi yurtiçi ve yurt dışından birçok takımla anılan Bernard Mensah'ın takımda kalmasını istediğini ifade eden Berna Gözbaşı, "Mensah'a hem Türkiye'den hem İspanya'dan teklifler geldi. Gelmeye de devam ediyor. Menajerleriyle de konuşuyoruz. Fakat Mensah'ı göndermek için şu ana kadar değer bir teklif gelmedi. Ben Mensah'ı takımda tutmak istiyorum. Mensah da takımda kalmak istiyor" dedi."ALT YAPIYI BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞTİRECEĞİM"Başkan olduğu ilk dönemde ortalama 20 saat çalıştığını söyleyen Gözbaşı, konuşmasını şu şekilde noktaladı:"Başkanlığımın ilk gününden itibaren sorunlar, icralar, giden oyuncular, kalan oyuncular, onları elde tutmak için 20 saatlik çalışmayla başladım. Esas kafamda olan altyapı, altyapı çalışmalarına tam olarak başlayamadım. Bunlar için çalışan bir ekibimiz var. Yurt dışından gelen oyunculara tamamen karşı değilim, ihtiyacımız var. Ama yeterince yerli oyuncumuz olmadığını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Yani 80 milyon nüfuslu ülkede bu kadar az yerli oyuncu olması beni üzüyor. Onun için Kayserispor alt yapısını baştan aşağıya tamamen değiştireceğim."