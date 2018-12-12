Spor Kayserispor
'da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı
İlyas KAPLANKAYSERİ(DHA
) -
KAYSERİSPOR, ligin 15'inci haftasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde yapılan antrenmana U-21 takımı ile hazırlık maçı yapan futbolcularla sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber
, Rotman ve Sakıb Aytaç katılmadı. Kondisyon ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla yürüme ve şut çalışması ile devam etti. Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa
maçında oynamayan Tiago
Lopes ile Atila Turan ise düz koşu yaptı.
DHA,Kayserispor
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:26