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SPOR Kayserispor'da hedef galibiyet

SPOR Kayserispor'da hedef galibiyetİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, hafta sonu sahalarında oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:21
SPOR Kayserispor 'da hedef galibiyet
İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, hafta sonu sahalarında oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sonu konuk edeceği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, Bu hafta karşılaşacağımız Malatyaspor maçı hepsinden biraz daha önemli. Kasımpaşa'ya karşı kötü bir sonuç aldık. 5-1'lik mağlubiyet bizin son haftalardaki öz güvenimizi ve artan direncimizi kırdı. Takımıma güveniyorum. Malatyaspor maçına kadar iyi çalışacağız. Rakibi iyi analiz edeceğiz. Onarın da sıkıntıları var. Onlar da puan almak zorundalar. Bugün maç oynayacak olmaları da bizim için avantaj olacak. Biz Kasımpaşa maçı ile sekteye uğrayan çıkışımızı sürdüreceğiz ve maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum dedi. SPOR Kayserispor'da hedef galibiyet

Kaynak: DHA

Etiketler : Robert Prosinecki, Malatyaspor, Kayserispor, DHA, Güncel

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