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Spor kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 7 Aralık Cumartesi gününe ertelendi.

30.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:05
'da olağanüstü genel kurul ertelendi
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 7 Cumartesi gününe ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Kongre ve Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu için yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurula Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Orhan Taşçı, Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Sorumlusu Fatih Çağlar Öcal, Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Sorumlusu Bekir Benk ve kulübün medya sorumlusu Kemal Onur Köroğlu katıldı. Olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 7 Aralık Cumartesi gününe ertelendi.
Basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Orhan Taşçı, bu hafta çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü genel kurulu gerçekleştiremediklerini söyledi. Taşçı, "Gelecek hafta büyük bir coşkuyla Kayserispor'a yakışır bir şekilde genel kurul gerçekleştirilecek. Berna Hanım liste konusunda bir çalışma yapıyor. İnşallah Kayserispor'a yakışacak ve güçlü bir liste olacak" ifadelerini kullandı.
"SORUNLARDAN KURTULMUŞ KAYSERİSPOR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ"
Kulübün başkanı Berna Gözbaşı ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi moraller en üst düzeyde. Tüm futbolcularımıza güvenim tam. Çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelenen genel kurul sonrası inşallah sorunlardan tamamen kurtulmuş bir Kayserispor dönemi başlatacağız" dedi.
Spor kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Kayserispor, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


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