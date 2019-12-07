Haberler » Güncel » Spor kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik - Haber

Spor kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik

SPOR Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)İlyas KAPLAN - Samed Aydın SUN- KAYSERİ DHAİstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

07.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:03
SPOR 'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)
İlyas KAPLAN - Samed SUN- KAYSERİ DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Kadir Has Kongre ve Salonu Erciyes Salonu'nda düzenlenen önceki kongrede yer alan sarı kırmızılı taraftarlar, bu kongrede de salona girmek istedi. Ancak Sarı-kırmızılı kulüp, bu kongrede salona taraftarların alınmaması kararı verdi. Kongre salonuna giremeyeceklerini öğrenen sarı kırmızılı taraftarlar da salona girmek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonrası taraftarlar salon çevresinden uzaklaşırken, kongre salonu dışındaki gerginlik sürüyor.
Öte yandan Kayseri AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Kayserispor eski başkanı Erol Bedir konu ile ilgilli bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriyor.
Spor kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik

Kayserispor, Kayseri, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa... - Haber
14:55 Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti - Haber
14:55 Avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı - Haber
14:50 Denizli 13. Uluslararası Travel Turkey fuarında tanıtıldı - Haber
14:49 OMÜ'de "Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:58:12