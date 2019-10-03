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Spor kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ettiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

03.10.2019 12:38
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum çalışmasında bulundu. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı. Başkan Erol Bedir de yöneticilerle birlikte idmanı takip etti.
Spor kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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