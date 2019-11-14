Haberler » Güncel » Spor kayserispor güç depoluyor - Haber

Spor kayserispor güç depoluyor

SPOR Kayserispor güç depoluyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:30
SPOR güç depoluyor
İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.
Süper Lig'in 11'inci haftasından sonra liglere verilen milli arada 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde toplandı. Futbolcular sabah idmanında düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra kurulan 10 istasyonda kondisyon, çabukluk, kuvvet ve şut çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda teknik direktör Bülent Uygun bütün futbolcuların yanına giderek taktik verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Alpay, Levent, Mensah ile izinli olan Adebayor ve milli takım kampında yer alan Lung, Aymen ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.
Spor kayserispor güç depoluyor

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:46 Hatay'da Bilim Fuarı açıldı
15:41 TBB Başkanı Feyzioğlu: "KHK ile ilgili çözüm, idari yargının en makul sürede en adil yargılamayı...
15:41 Malazgirt'te 'Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısı
15:46 Bağlar'da sokaklar kadın personel tarafından temizlendi
15:46 Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:48:05