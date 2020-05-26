SPOR Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

26.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:25
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, hazırlıklarını sürdürüyor. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular gruplar halinde geldi. Oyuncular yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı takım akşam idmanıyla günü tamamlayacak. SPOR Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayserispor, Kayseri, Sabah, DHA, Güncel, Haber

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