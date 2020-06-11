SPOR Kayserispor, İstanbul'a geldi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

11.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:55
SPOR Kayserispor, İstanbul'a geldi
İlkay DİKİCİ - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.
Süper Lig'de yarın Fenerbahçeyle karşılaşacak olan Kayserispor, Pegasus Havayolları'nın PC4801 sefer sayılı uçuşuyla saat 18.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılı kafilenin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Polis eskortluğunda kulüp otobüsüyle Sabiha Gökçen'den ayrılan kafile kalacakları otele doğru hareket etti.
Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. SPOR Kayserispor, İstanbul’a geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Maçka Parkı’nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Son Dakika: Türkiye’de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Haberler››Güncel››SPOR Kayserispor, İstanbul'a geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:09: Geyve'de bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına alan emniyet personeli görevden uzaklaştırıldı - Haber 21:08: Marketi soyan 2 kişi yakalandı - Haber 21:08: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı - Haber 21:07: Sultangazi'de apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü - Haber 21:06: Engelli eğitim merkezi yeniden açılıyor - Haber 20:24: Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:44: Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı - Haber 19:03: Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi - Haberler 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 15:31: FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti - Haberler