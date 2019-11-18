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Spor kayserispor, sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

18.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:43
, maçı hazırlıklarını sürdürdü
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kadir Has Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi, salonda çalışan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ile Tunus Milli Takımı'nda yer alan Aymen Abdennour, Romanya Milli Takımı'na giden Silviu Lung ve Türkiye U17 Takımı'nda bulunan Emre Demir katılmadı. Kayserispor, Pazar günü saat 14.00'te Sivasspor'u konuk edecek.
Spor kayserispor, sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Murat Erat, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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