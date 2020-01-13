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Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama

SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılamaİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - HES Kablo Kayserispor taraftarları, 6 yıl sonra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki'yi meşalelerle karşılayarak, doğum gününü kutladı.

13.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:33
SPOR Teknik Direktörü Prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - HES Kablo Kayserispor taraftarları, 6 yıl sonra tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki'yi meşalelerle karşılayarak, doğum gününü kutladı.
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, 6 sene sonra Kayseri'de. 6 Aralık'ta Kayserispor'un Antalya kampına katılan Prosinecki, kamp bitiminde Kayseri'ye sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile birlikte karayolu ile geldi. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaklaşık 150 Kayserispor taraftarı, Hırvat teknik adamı meşale ve tezahüratle karşıladı. Araçtan inerek taraftarı selamlayan Prosinecki için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı. Bugün 51 yaşına giren Prosinecki'nin pastasındaki mumları taraftarlar meşalelerle yaktı. Hırvat teknik adam da, taraftarlara bu sürpriz için teşekkür etti.
Robert Prosinecki taraftarlarla birlikte kendisini karşılayan kulüp yöneticisi Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın ve İsa Gün ile birlikte kulüp tesislerine gitti.
Spor kayserispor teknik direktörü prosinecki'ye meşale ve pastalı karşılama

Robert Prosinecki, Kayserispor, Kayseri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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