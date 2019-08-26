Haberler» Güncel» Haber

SPOR Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'de

SPOR Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'deİlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

26.08.2019 13:08
SPOR Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'de
SPOR Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'de
İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.
Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, bugün 11.30'da Kayseri Havalimanı'na uçakla iniş yaptı. Togolu yıldız futbolcuyu İstikbal Mobilya Kayserispor Genel Sekreteri Fatih Çağlar Öcal karşıladı. Yıldız futbolcu, herhangi bir açıklama yapmadan kulüp tesislerine gitti. Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
SPOR Kayserispor'un yeni transferi Adebayor Kayseri'de

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Adebayor, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57   İZMİR- Kiraz görüntüleri
13:56   Şehitlerimizi uğurluyoruz
13:56   Fast food kargaların da kolesterolünü artırdı
13:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
13:55   Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de tören
13:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haydut devlet, Filistin'i adım adım işgale çalışıyor"
13:54   Didim Belediyesi kıyıların devri için yetki istedi