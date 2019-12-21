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Spor kayserispor yönetim kurulu üyesi muhammed ali temel başakşehir maçından galip ayrılacağız

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel Başakşehir maçından galip ayrılacağızMüzemizdeki kupanın yanına bir kupa daha almak istiyoruzTeknik heyetimiz transferler için çalışıyorKayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, 'Devre arasında gerekli transferleri ve...

21.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:37
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel maçından galip ayrılacağız
Müzemizdeki kupanın yanına bir kupa daha almak istiyoruz
Teknik heyetimiz transferler için çalışıyor
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, 'Devre arasında gerekli transferleri ve takviyeleri yaparak mevcut kadroyu da güçlendirerek Kayserispor istediğimiz, özlediğimiz yerde ligi bitirecek' dedi.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına üç puan parolasıyla çıkacaklarını söyleyen Muhammed Ali Temel, 'Büyük Kayserispor taraftarının desteğiyle maçtan galibiyetle ayrılacağız' dedi.
'MÜZEMİZDEKİ KUPANIN YANINA BİR KUPA DAHA ALMAK İSTİYORUZ'
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Temel, 'Kayserispor 2008 Türkiye Kupası şampiyonu. Müzemizdeki kupanın yanına bir kupa daha almak istiyoruz. Kayserispor kupada finale kadar gitmek istiyor. İnşallah Kayserispor taraftarının desteğiyle Fenerbahçe'yi ilk maçta mağlup ederek, ikinci maçta da tur alacak skoru elde ederek bir üst tura çıkmayı ümit ediyoruz. Gerek teknik heyetimiz gerek teknik kadromuz, galibiyet serisine başlamak için çalışmalar yapıyoruz. Devre arasında gerekli transferleri ve takviyeleri yaparak mevcut kadroyu da güçlendirerek Kayserispor'u istediğimiz, özlediğimiz yerde ligi bitirecek' ifadelerini kullandı.
TEKNİK HEYETİMİZ TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞIYOR
Devre arası transfer çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Muhammed Ali Temel, 'Teknik heyetimiz transferleri için çalışıyor. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hangi mevkiye transfer gerekiyorsa yönetim kurulumuz bu transferleri gerçekleştirecektir' diye konuştu.
Spor kayserispor yönetim kurulu üyesi muhammed ali temel başakşehir maçından galip ayrılacağız

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Kaynak: DHA


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