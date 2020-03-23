SPOR Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısıİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
23.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:28
Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.
(FOTOĞRAFLI)
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.
(FOTOĞRAFLI)
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
Etiketler : Enver Cenk Şahin, Hes Kablo, Güncel