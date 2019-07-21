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SPOR Kepez'de otodrag heyecanı

Antalya'da geçen hafta nefes kesen motodrag yarışlarına sahne olan Kepez, bu hafta sonu da otodrag yarışlarına ev sahipliği yaptı.

21.07.2019 17:57
SPOR Kepez'de otodrag heyecanı
Alparslan ÇINAR - Aslı DURAN ANTALYA (DHA) - Antalya'da geçen hafta nefes kesen motodrag yarışlarına sahne olan Kepez, bu hafta sonu da otodrag yarışlarına ev sahipliği yaptı.
Kepez Belediyesi'nin geçen yıl Odabaşı Mahallesi'nde açtığı drag pisti, 20-21 Temmuz tarihlerinde otomobil tutkunlarını ağırladı. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen yarışlara Kıbrıs'tan ve Türkiye'nin 32 ilinden 60 pilot katılım gösterdi. Tribünlerin tamamen dolduğu yarışlarda otomobil tutkunları hem hızları hem de motor güçleriyle yarış severlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, drag pistindeki sporcuları ziyaret ederek tek tek ilgilendi. Kepez'e motor sporlarıyla ilgili etkinlikleri kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Tütüncü, 'Kıbrıs'tan 5 sporcumuz var. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 sporcumuz bize ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızı gösterdi. Bu türden etkinlikler için yurt dışında büyük paralar verip katılanlar oluyor. Bu bir nevi turizme katkı sağlıyor dedi. Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği Başkanı İzzet Berk Demir, 7 farklı kategoride yapılan yarışlara ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Motor sporlarına büyük önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporseverlere kazandırdığı drag pistine geçen yıl Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak, pistin güvenilirliğini test etmişti. SPOR Kepez'de otodrag heyecanı
Kaynak: DHA
Antalya, Kıbrıs, Kepez, Güncel

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