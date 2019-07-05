05.07.2019 11:15
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SPOR Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı

Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladıAli Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.

Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün sürecek kıran kırana mücadeleler, bu sabah minik güreşçilerin Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı. Kırkpınar'a geçen yıl rekor katılımla 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırırken, bu yıl 2 bin 380 pehlivanın katılımıyla yeni bir rekor kırıldı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda 14 kategoride güreşçiler, 32 derecelik sıcak havada dualarla çayıra çıkarak güreş tutmaya başladı. Minik pehlivanlar uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü. SPOR Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kaynak: DHA
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