Spor kırlarelispor'un tek hedefi final oynamak

Kırlarelispor'un tek hedefi final oynamakKentte bayram havasıBaşkan Can: Bu rüyadan uyanmak istemiyoruzToplam bütçe 5 milyon lira"Neden olmasın""İyice inanmaya başladık"Kaptan Babur: Hayal ettik ama tereddütlerimiz vardıTaraftar görüşleriAli Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)-Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ve son olarak Medipol Başakşehir 'i eleyerek çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor 'un tek hedefi kupada final oynamak. Tarihi başarı gösteren Kırklarelispor'da başkan Volkan Can, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Taraftarımız futbolcularımız bir bütün olduğunda neler yapabileceğimizi, bütün Türkiye'ye gösterdik. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak" dedi.TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı. Kupada 4'üncü tura yükselen Kırklareli ekibinin rakibi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibini de 1-0'lık skorla geçen Kırklarelispor, son 32 turunda bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda Süper Lig'in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi. Geçen salı sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.KENTTE BAYRAM HAVASIZiraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarih yazan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Futbolcusu, teknik heyeti ve taraftarı ile Kırklarelispor kupaya kilitlendi. Parlak bir sezon geçirmediği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18 takım arasında 23 puanla 12'nci sırada bulunan Kırklarelispor, kupa maçlarında ise farklı performans sergiliyor. Sahada büyük bir mücadele örneği gösterip rakiplerini elemeyi başaran Kırklarelispor'un Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselmesi kentte büyük sevinçle karşılandı. Kırklarelililer başarının inanmaktan geldiğini ve yollarına devam edeceklerini belirtti."BU RÜYADAN UYANMAK İSTEMİYORUZ"GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, kupada sonuna kadar giderek final oynamak istediklerini belirterek, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Taraftarımız futbolcularımız bir bütün olduğunda neler yapabileceğimizi bütün Türkiye'ye gösterdik. Şu anda 3 Süper Lig ekibini eledik. İnşallah 4'üncüsünü elemeyi Allah bize nasip eder. Ligde durumumuz iyi değil, orta sıralarda oynuyoruz. Ama kupada farklı atmosfer ve özveri ile oynuyoruz. Birlik beraberliği yakaladığımızdan dolayı böyle galibiyetler geldi. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi inanılmaz desteklediler. Karşımızdaki rakip, Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmış çok değerli bir kulüp Medipol Başakşehir. Buradan onlara kendi yollarında başarılar diliyorum. Avrupa'da bizim gururumuz oldular, inşallah o yolda devam ederler. Kupada da biz Türkiye'nin gururu olduk. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Son 8'e yükselen 2 ve 3'üncü liglerden tek takımız. Başarı hikayesi böyle devam etti, inşallah bu rüyadan uyanmak istemiyoruz. Sonuna kadar devam etmek istiyoruz" dedi.TOPLAM BÜTÇE 5 MİLYON LİRABaşkan Can, kısıtlı imkanlarla ve bütçeyle mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyerek şunları kaydetti:"Bizim futbolcu bütçemize ayırdığımız 2.5 milyon lira, 2.5 milyon lirayı da gelir gidere ayırıyoruz. Toplam bütçemiz 5 milyon lira. Yani 2.5-3 milyon futbolcu bütçemizle bu başarıyı elde ettik. Tabii son elediğimiz Başakşehir'in bütçesi 60 milyon Euro civarında. Ben futbolcu kardeşlerime maç öncesi 'Para oynamıyor, yürek oynuyor, siz bunu ön plana çıkartın' dedim. Kardeşlerim başa baş, korakor mücadele ettiler. Bu yüzden futbolcu ve teknik heyet ekibimi tebrik ediyorum. Bizim gönlümüzdeki büyüklerden birinin bizim rakibimiz olması. Çünkü marka değerimizi artırmak istiyoruz. Bizim bundan sonraki hedefimiz, yeneriz yeniliriz önemli değil, biz bunu final havasında değil de eğlence havasında... Kırklareli, Kırıkkale ile karıştırılan bir ilimiz, reklamını yapmak istiyorduk, bunu başardık. Yani burada rakibimiz Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Trabzon olur onlarla biz ilgilenmiyoruz çünkü biz sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelemizi yapacağız" diye konuştu."NEDEN OLMASIN"Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Can, "Kupadaki hedefimiz; gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Herkes kupayı almak ister ama bir 2'nci Lig kulübünde görüyorsunuz üç tane Süper Lig ekibini eledik. Neden olmasın, bir 2'nci Lig ekibi kupayı almasın. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Hatta bu hafta 2 yeni transferimiz olacak. Kadroyu güçlendirmemiz lazım, rakiplerimiz güçlü. Onlara karşı mücadele etmemiz için kadromuzu geniş tutmamız lazım" ifadelerini kullandı."İYİCE İNANMAYA BAŞLADIK"GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem'in cezalı olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçına takımın başında çıkan kaleci antrenörü Ali Özçelik ise şunları söyledi:"Biz çok inanmıştık, 2 Süper Lig ekibini elemiştik ve Başakşehir 3'üncü elediğimiz oldu. Alıştık böyle maçlar oynamaya. Camia olarak da hazırdık zaten. Seyircimiz de büyük destek verdi. Neticede büyük bir başarı elde ettik. Bunu doya doya yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki maçlara yürümek istiyoruz. Maç beraberliğe gidince umudumuz arttı, direncimiz, mücadelemiz arttı. Olaya iyice inanmaya başladık. Neticede güzel bir sonuç oldu, tur atladık. Kupadaki hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Artık inanıyoruz. Bir oyun planımız var, önümüze hangi rakip çıkarsa çıksın iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Rakibimize karşı haddimizi bilerek oynadık. Zaten Başakşehir'in ilk yarıda sonuca gittiğini de biliyorduk. Neticede tur atladık."BABUR: HAYAL ETTİK AMA TEREDDÜTLERİMİZ VARDIKırklarelispor'un tecrübeli kaptanı Davut Babur da kupada iyi mücadele ederek çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Babur, "Biz kupada buralara geleceğimizi hayal ediyorduk ama yapacağımız konusunda tereddütlerimiz vardı. Ama saha içine çıktığımız zaman, bütün teknik ekibimiz olsun, taraftarımız olsun hep birlikte buraya kadar gelerek başardık. Bu azmin zaferi. İnşallah bundan sonra da devam ederiz kupada. Tabii ki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kısıtlı kadromuzla hem ligde hem kupada devam etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de takdiri, sonuçta 2'nci Lig ekibiyiz, ne kadar hedefleyebiliriz. Bunun farkındayız, haddimizi biliyoruz. Sahaya çıktığımızda nasıl mücadele edeceğimizin de farkındayız. İnşallah devam ederiz. Tabii ki kupayı almak isteriz. Hele şu aşamaya geldikten sonra daha farklı oluyor."TARAFTAR GÖRÜŞLERİKırklarelispor taraftarlarından Bilge Tolun da Medipol Başakşehir'i eledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Kırklarelispor'un Medipol Başakşehir'i elemesi bizi çok sevindirdi. Ben Fenerbahçeliyim. Kırklarelispor, Başakşehir'i elediğinde, Fenerbahçe'nin galip gelmesi gibi bir duygu yaşadım. Şu an Kırklarelispor için de aynı şeyleri hissediyorum. Başakşehir'i eleyeceğimize inanmıyorduk zordu ama zoru başardık, mutluyuz. Kuradan, Fenerbahçe hariç, her takımın çıkmasını isterim" şeklinde konuştu.Taraftarlardan Mehmet Demir ise "Kadro olarak yetersiz bir takımız ama mücadeleyi seven bir takımız biz. Gelen rakipleri de yendik. İyi bir takımız biz. Ligdeki durumumuz iyi değil ama kupada iyiyiz. Başakşehir geldiğinde '5-0 yeniliriz' demiştim ama yendik. Savaşçı bir takımız biz. Futbolcularımız buna inanmış, biz turu geçeceğiz diye ve öyle oldu" dedi.