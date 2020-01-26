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Spor kobe bryant hayatını kaybetti

SPOR Kobe Bryant hayatını kaybettiİSTANBUL, (DHA) ? Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:47

SPOR Kobe Bryant hayatını kaybetti

İSTANBUL, (DHA) ? Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi. Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

Spor kobe bryant hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, basketbol, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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