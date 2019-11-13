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Spor Konya Projesi hayata geçiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, spor okullarını geleneksel hale getirmek için merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik Spor Konya Projesini hayata geçiriyor.

13.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:03Spor Konya Projesi hayata geçiyor
Büyükşehir Belediyesi, okullarını geleneksel hale getirmek için merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik Spor Konya Projesini hayata geçiriyor.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik Spor Konya Projesi kapsamında spor faaliyetleri düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukları ve gençleri sporla tanıştırarak, spor okulları faaliyetlerini yaz aylarının dışında da geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Merkez dışındaki 28 ilçede spor yapmak isteyen çocukların en az bir branşla spor yapmalarını sağlamayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, Spor Konya Projesinde 312 eğitmenin 22 branş, 65 spor tesisi, 32 okuldaki çok amaçlı salonları ve 218 okul bahçesi ve dersliklerinde spor faaliyetlerini yürüteceğini söyledi. Başkan Altay, yapılacak çalışmayla Konya'nın her ilçesinde çocukları sağlıklı yaşam için sporla tanıştıracaklarını ve başarılı olanları Türk sporuna kazandıracaklarını ifade etti.

28 ilçede başlayacak 2019-2020 Spor Konya projesi için ücretsiz kayıtlar spor.konya.bel.tr adresinden yapılıyor. Son başvuru tarihinin 22 Kasım olarak belirlendiği projede ilçe mevsim şartlarına göre uygulama ve teorik dersleri, 2 Aralık 2019-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 29 hafta boyunca yapılacak. - KONYA

Konya Valiliği, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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