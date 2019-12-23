Haberler » Güncel » 'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor - Haber

'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Spor Konya Projesi kapsamında ilçelerdeki spor faaliyetleri devam ediyor.

23.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:36 'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor
Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Konya Projesi kapsamında ilçelerdeki spor faaliyetleri devam ediyor.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle, 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirilen Spor Konya Projesi kapsamında, öğrenciler sporla tanışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim , Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki çalışmalar yapmalarının yanında, geleceğin teminatı çocuklara yönelik önemli projeler de yürüttüklerini vurguladı. Spor Konya Projesi'nin, Türkiye'de belediyecilik anlamında ilk kez uygulanan bir proje olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu sayede çocukları spora teşvik ederek Konya'nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek adına önemli olduğunu aktardı.

"Geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz"

Genç nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Spor Konya Projesi ile spor okulları faaliyetlerini yaz aylarının dışında da geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile tanıştırarak başarılı olanları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, proje sayesinde öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesinin ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesinin daha kolay olacağını ifade ederek, projenin Konya'dan ulusal ve uluslararası müsabakalarda yetenekli sporcuların çıkmasına vesile olacağını dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, proje ile toplumda spor yapma kültürünün geliştirilmesini ve sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Spor Konya Projesi kapsamında sporla tanışan gençler, hedeflerinin çok çalışarak milli takıma girmek olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle yürütülen "Spor Konya Projesi" kapsamında 22 branşta 307 eğitmen ile 65 spor tesisi, 32 okul ve çok amaçlı spor salonları, 218 okul bahçesi ve dersliklerinde 13 bin 388 kayıtlı sporcuya eğitim veriliyor. - KONYA

Konya Valiliği, Altay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   İzmir'de sağanak etkili oldu - Haber
12:42   Kocaali'de sigarayla mücadele etkinliği düzenlendi - Haber
12:41   İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu ifadeler - Haber
12:41   Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı - Haber
12:41   KANAL İSTANBUL'UN ÇED RAPORU ASKIYA ÇIKTI - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
23.12.2019 12:50:16