Spor Konyalı taraftarlar milli takımı coşkuyla karşıladı
Olgucan KALKAN/ KONYA (DHA
) - UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçında İsveç
ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı
maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na hareket eden A Milli Futbol Takımı'nı stat çevresinde coşkulu taraftarlar karşıladı. Cep telefonlarının ışıkları ve meşalelerle tempo tutan Konyalı taraftarlar milli takımın stat içerisine girişine kadar kafileye eşlik ettiler.
DHA,A Milli Futbol Takımı,Konya
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:27