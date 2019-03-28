Spor Konyaspor
, Başakşehir
maçının hazırlıklarını sürdürdü
Tolga YANIK KONYA (DHA
) - Atiker Konyaspor
, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, öğleden sonra Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 ve üç seri olarak üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi.
Antrenmana Adanaspor
ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Fallou Diagne
, Moryke Fofana ile milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore
'nin katılmadı. Mustapha Yatabare
ve Mücahit Atalay
takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.
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Kaynak: DHA