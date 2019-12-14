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Spor konyaspor, başakşehir maçının taktiğini çalıştı

SPOR Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştıTolga YANIK KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

14.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:16
SPOR , maçının taktiğini çalıştı
Tolga YANIK KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Spor konyaspor, başakşehir maçının taktiğini çalıştı

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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