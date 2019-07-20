Haberler» Güncel» Haber

SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı

SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladıVIDEO YOKTolga YANIKKONYA, (DHA)- KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.

20.07.2019 10:52
SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
VIDEO YOK
Tolga YANIKKONYA, (DHA)- KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Salı gününden itibaren Bolu'da devam eden Konyaspor, dün akşam yaptığı antrenmanla birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular taktik ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado katılmadı.
Öte yandan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını bugün Aytemiz Alanyaspor ile yapacak. SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA
Konyaspor, Bolu, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:36   Otobüse çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
12:36   Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
12:35   TORUNLARI İÇİN BESLEDİĞİ 'MİNNOŞ'U ZEHİRLEDİLER
12:35   Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir
12:35   Okulun duvarından düşen genç öldü
12:35   Gelin arabalı kuyumcu soyguncusuna 17 yıl hapis cezası
12:35   KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da kutlandı