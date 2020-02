Spor konyaspor, bülent korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR Konyaspor , Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıVIDEO YOKTolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Konyaspor, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Bülent Korkmaz için bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Bülent korkmaz, Biz ekip olarak çok şanslıyız diyebilirim. Çok güzel bir şehre, tesisleri çok güzel, stadı çok güzel olan ve taraftarlarıyla bütünleşen bir kente geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Burada olmaktan ekip olarak çok mutluyuz. Tabi ki bu mutluluğumuzu güzel sonuçlar alarak taçlandırmak gerekir. Aykut Kocaman ağabeyime, hocama teşekkür ederim. Burada çok önemli başarılara imza attı. Bu bize yol gösterdi. İleriki dönemlerde umarım bizde bu başarıları devam ettiririz. Bu şehir bu taraftar bunu hak ediyor. Biz Konya'ya geldiğimizde kendimizi tam bir deplasman takımı olarak görürdük. Bu imkanı bize verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. İnşallah Konyaspor'un düşündüğü ve istediği hedeflere ekip olarak ulaşırız dedi.TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KOŞAN KADROSUNA SAHİBİZKadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına sahip olduklarını belirten Korkmaz, Kadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına, oyuncularına sahibiz. Bu bir avantajdır. Her teknik adamın belli bir planı, oyun anlayışı vardır. Biz de zaman geçtikçe oyuncu veya sistem üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ama şu an için mevcut sistemi sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha üretken bir takım yapmayı düşünüyoruz. Bizde zaten bugünden itibaren oyuncularla birebir konuşarak onlara gerekli yardımı yapacağız. Sahada belirleyici olan oyunculardır. Onların performansları nasıl olursa sonuçlarda o kadar iyi olur diye konuştu.LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZKonyaspor'un ligde kalacağına inandığını belirten tecrübeli teknik adam, Kadro olarak bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak buraya gelmezdik. Oyunculara güvenim sonsuz. Çok yetenekli oyuncular var. Üst üste alacağımız galibiyetlerle bu sorunun üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum. Konya bir futbol şehri. Tesisler, stad mükemmel. Bunlar her zaman kulüp için teknik direktör için avantajdır. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Zaman geçtikçe birbirlerimizi daha iyi tanıyacağız şeklinde konuştu.OFANSİF ANLAMDA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZBugünden itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Bülent Korkmaz, Özellikle ofansif anlamda taktik olarak daha fazla yoğunlaşacağız. Elimizde yetenekli, sonucu belirleyecek oyuncular var. Zihinsel olarak bunu çalışarak halledeceğiz. Bu oyuncuların bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Zaman geçtikçe farklılıkların olması lazım. Zamana bırakmak gerekir. Bir anda birçok şeyi değiştiremezseniz. Tabi alınacak sonuçlar bunu gösterecek dedi.Bülent Korkmaz, daha sonra kendisini yeşil beyazlı kulübe bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.