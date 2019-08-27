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Spor konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

SPOR Konyaspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)- Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

27.08.2019 22:24
Spor konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
SPOR Konyaspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
Tolga YANIKKONYA, (DHA)- Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 4 topla oyun ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.
Spor konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Antalyaspor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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