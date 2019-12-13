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Spor konyaspor'da başakşehir mesaisi sürüyor

Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyorTolga YANIK/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:41
'da mesaisi sürüyor
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk ve 5'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Bir süredir sakatlığı bulunan Marko Jevtovic de antrenmanda yer aldı.
Spor konyaspor'da başakşehir mesaisi sürüyor

Başakşehir, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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