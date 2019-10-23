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Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı

SPOR Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

23.10.2019 20:40Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı
SPOR Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Tolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Paolo Hurtado'nun da tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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