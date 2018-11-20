Spor Konyaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Konyaspor
'da Galatarasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIKKONYA,(DHA
)
Atiker Konyaspor, Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan fitness çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleri, pas ve top çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay
, Mücahit Atalay
ve Paolo Hurtado ile milli takımlardan henüz dönmeyen Serkan Kırıntılı
, Abdou Razack Traore
katılmadı. Milli takımlarından dönen Deni Milosevic ve Nejc Skubic ise kısa bir çalışmanın ardından dinlendirildi.
DHA,Konyaspor,Galatasaray