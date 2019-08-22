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SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyorTolga YANIKKONYA, (DHA)-Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

22.08.2019 14:55
SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIKKONYA, (DHA)-
Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Sahada devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Konyaspor, Sabah, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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