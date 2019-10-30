Haberler » Güncel » Spor konyaspor'da gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Spor konyaspor'da gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

SPOR Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyorTolga YANIK/KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

30.10.2019 19:45
SPOR Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak kupanın dışında kalan Konyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Eyüpspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı top kapma ve pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman topla oyun ile sona erdi.
Spor konyaspor'da gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu
20:37 Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto
20:32 İsrail'den Batı'ya Lübnan yardımları için Hizbullah şartı
20:30 Fatih'te ambulansın çalınma anı kamerada
20:30 Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
20:30 Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu
20:30 Bafra'da trafik kazası: 7 yaralı
30.10.2019 20:42:24