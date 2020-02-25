Haberler » Spor » SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü - Spor

SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

İTTİFAK Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:09SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
İTTİFAK Holding , maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 oyun ve topla oyun ile devam eden antrenman, dönüşümlü olarak iki grupta gerçekleştirilen taktik çalışma ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı olarak çalıştı.


- Konya

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 18:03:04